Geld für „Likes“: 16-Jährige verlor Tausende Euro

Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt in Kärnten ist Online-Betrügern auf den Leim gegangen und hat Tausende Euro verloren. Die Jugendliche klickte erstmals Ende Oktober auf einer Social-Media-Plattform einen Werbelink an, in dem Geldgeschenke für das „Liken“ von Beiträgen auf dieser Seite versprochen wurden.