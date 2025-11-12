Vorteilswelt
LeCun vor Abgang

Schlag für Meta: KI-Experte plant eigenes Start-up

Web
12.11.2025 07:11
Der mögliche Abgang des KI-Vordenkers fällt in eine Zeit, in der Meta seine Investitionen in ...
Der mögliche Abgang des KI-Vordenkers fällt in eine Zeit, in der Meta seine Investitionen in Künstliche Intelligenz massiv ausbaut.(Bild: APA/dpa/Jens Büttner)

Der KI-Chefwissenschaftler von Meta, Yann LeCun, plant offenbar seinen Abschied von dem Social-Media-Konzern und will ein eigenes Start-up gründen. Erste Gespräche zur Finanzierung des neuen Unternehmens sollen bereits laufen.

Das berichtete die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Meta und LeCun waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der mögliche Abgang des KI-Vordenkers fällt in eine Zeit, in der Meta seine Investitionen in Künstliche Intelligenz massiv ausbaut. Konzernchef Mark Zuckerberg hatte die KI-Initiativen kürzlich unter dem neuen Dach der „Superintelligence Labs“ gebündelt.

Für die Leitung warb er Alexandr Wang ab, den ehemaligen Chef des Daten-Start-ups Scale AI. Dem Bericht zufolge berichtet LeCun, der zuvor dem Produktvorstand unterstellt war, nun an Wang.

