„Jeder gönnt dem anderen auch die Einser-Rolle“

Wieso ÖFB-Teamtormanntrainer Michael Gspurning vor Alex Schlager und Patrick Pentz den Hut zieht. Wieso der 44-Jährige nur Vorschläge macht, wer Österreichs „Einser“ sein soll. Wer die Entscheidung trifft, welcher Goalie am Samstag auf Zypern im Tor stehen wird.
Die Einser-Frage begleitete Österreich durch die WM-Qualifikation – zuletzt schlug der Zeiger in Richtung Alex Schlager aus: „Ich weiß nicht, ob es ein anderes Team in der Quali gibt, wo zwei Goalies hauptsächlich spielen und beide auch performen“, sagt Michael Gspurning. Der 44-Jährige hat als Torhüter-Trainer seinen Anteil an der Performance von Schlager und Patrick Pentz, ist von beiden auch menschlich beeindruckt: „Sie gehen extrem gut miteinander um, jeder gönnt die Einser-Rolle dann auch dem anderen und ist für das Team da.“
