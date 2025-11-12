„Jeder gönnt dem anderen auch die Einser-Rolle“

Die Einser-Frage begleitete Österreich durch die WM-Qualifikation – zuletzt schlug der Zeiger in Richtung Alex Schlager aus: „Ich weiß nicht, ob es ein anderes Team in der Quali gibt, wo zwei Goalies hauptsächlich spielen und beide auch performen“, sagt Michael Gspurning. Der 44-Jährige hat als Torhüter-Trainer seinen Anteil an der Performance von Schlager und Patrick Pentz, ist von beiden auch menschlich beeindruckt: „Sie gehen extrem gut miteinander um, jeder gönnt die Einser-Rolle dann auch dem anderen und ist für das Team da.“