„Die marschieren, das kann unangenehm werden“

Wie vier ÖFB-Legionäre bei Paralimni das Leben auf Zypern schätzen gelernt haben. Warum es beim Fußball rasch mit der Gemütlichkeit vorbei ist. Plus: wieso vor dem Duell in der WM-Qualifikation am Samstag auf der Insel im östlichen Mittelmeer niemand große Töne spuckt.