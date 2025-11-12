Die Wolfsberger Schlacht der Rechtsgutachten

Recht haben ist das eine, Recht bekommen das andere: Die Abwahl-Causa in Wolfsberg (wir haben berichtet) ist um ein Kapitel reicher. Denn obwohl die Volksanwaltschaft und die Gemeindeaufsicht den Fall als glasklar rechtswidrig einstufen, will Wolfsberg offenbar noch eine zweite Meinung. Und eine dritte. Und wenn’s sein muss, auch eine vierte – Hauptsache, irgendwer sagt irgendwann, dass alles eh passt. Und zahlen darf das – wie immer – der Steuerzahler ...