"Match" in the Prater
“There is a chance for a new stadium!”
Our soccer team is fighting for its first World Cup since 1998 in Cyprus (15.11) and at home against Bosnia (18.11). Behind the scenes, the match for a multifunctional arena for soccer and concerts continues. However, the Happel Stadium's listed status is not set in stone ...
The first World Cup with red-white-red participation after 28 years - 180 minutes of play still separate team boss Ralf Rangnick from his great sporting dream. While the German continues to fight doggedly behind the scenes for his second legacy: the multifunctional arena that will also be Austria's national soccer stadium in the future!
