Apartment freezing cold
Mistake: Graz woman pays heating costs for provincial office
A woman from Graz has been confronted with a curious problem since she moved in in 2023: Her heating costs are exploding, even though she leaves all appliances switched off. She suspects that the heat meters have been switched, but the people responsible are leaving her sitting in the cold apartment.
A few weeks ago, Gudrun Ceh-Braun turned to the "Krone" in despair: the heat meters in her house had been connected incorrectly. Specifically, it was her daughter's apartment, who had moved in one floor above her at the end of 2023. Since moving in, they had been incurring horrendously high heating costs - they were now certain that they were actually paying the bill from the regional office.
