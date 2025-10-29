Haberlander interview
What do you want to say to the family of the deceased?
As Upper Austria's State Councillor for Health, she is politically responsible for the tragic case uncovered by the "Krone" newspaper concerning the death of a woman (55) from the Mühlviertel region in Rohrbach hospital. In the first interview after the incident, Christine Haberlander (ÖVP) appears unusually emotional.
Three days have passed since the "Krone" brought an unbelievable case to the public: a woman from the Mühlviertel region (55) went to the emergency room at Rohrbach Hospital with chest pains, and almost five hours later the woman was dead. Doctors desperately tried to get the woman under the knife of specialists to save her life. But the system failed.
