Student dismissed
Serious allegations of racism against popular nightclub
A father from the district of Grieskirchen is making serious accusations against a well-known nightclub in Prambachkirchen (Upper Austria). His daughter's dark skin color is said to have been the reason why she was turned away. He called in the state's anti-discrimination office and filed a complaint. The operator refutes the allegations.
"I am simply stunned that something like this can still happen." A father from the district of Grieskirchen contacted the "Krone" because something irritating had happened to his daughter (21). On the night of the national holiday, she wanted to party with her friend and acquaintance from Salzburg in a well-known disco, the Fly in Prambachkirchen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.