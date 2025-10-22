Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das schaffte nur „CR7“

Haaland: Verrückte Serie und 288.000-Euro-Bolide

Fußball International
22.10.2025 05:36
Erling Haaland kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.
Erling Haaland kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Er ist einfach nicht zu stoppen! Mit seinem Tor beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Villarreal traf Manchester-City-Stürmer Erling Haaland im zwölften Pflichtspiel in Serie. Abseits des Fußballplatzes sorgt der Norweger zudem mit einem 288.000-Euro-Boliden für Aufsehen.

0 Kommentare

In der 17. Minute stand Erling Haaland am Dienstagabend einmal mehr goldrichtig. Nach einer Hereingabe von Rico Lewis knallte die „Tor-Maschine“ das Leder ins Netz.

Der 25-Jährige traf somit im zwölften Pflichtspiel in Folge, stellte damit den Rekord von Cristiano Ronaldo ein. Am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Premier-League-Duell mit Aston Villa könnte Haaland eine neue Bestmarke aufstellen.

Lesen Sie auch:
PSG traf sieben Mal in einer spektakulären Partie gegen Leverkusen.
CL-Torrekord gebrochen
PSG überrollt Leverkusen in Neun-Tore-Spektakel
21.10.2025
Champions League
Lopez führt Barcelona per Hattrick zum Kantersieg
21.10.2025

Seltenes Schmuckstück
Neben seiner Rekordserie darf sich der einstige Salzburg-Stürmer auch über einen neuen Luxus-Boliden freuen: Vor wenigen Tagen fuhr Haaland mit einem mattgrünen Lamborghini Huracan Sterrato zum Trainingsgelände seines Teams in Manchester.

Ein seltenes Schmuckstück – weltweit gibt es nur 1499 Exemplare des Autos. In 2,4 Sekunden fegt der Lamborghini mit seinen 610 PS von 0 auf 100 km/h.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
141.897 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.457 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Fußball International
Das schaffte nur „CR7“
Haaland: Verrückte Serie und 288.000-Euro-Bolide
Champions League
LIVE ab 18.45 Uhr: Früh-Konferenz u.a. mit Gala!
Champions League
LIVE ab 21 Uhr: Bayern, Real und Co. in Konferenz!
Brisante Angelegenheit
Es wird nix! „Beispiellose Chance“ ist dahin
CL-Torrekord gebrochen
PSG überrollt Leverkusen in Neun-Tore-Spektakel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf