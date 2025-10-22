Haaland: Verrückte Serie und 288.000-Euro-Bolide

Er ist einfach nicht zu stoppen! Mit seinem Tor beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Villarreal traf Manchester-City-Stürmer Erling Haaland im zwölften Pflichtspiel in Serie. Abseits des Fußballplatzes sorgt der Norweger zudem mit einem 288.000-Euro-Boliden für Aufsehen.
In der 17. Minute stand Erling Haaland am Dienstagabend einmal mehr goldrichtig. Nach einer Hereingabe von Rico Lewis knallte die „Tor-Maschine“ das Leder ins Netz.
Der 25-Jährige traf somit im zwölften Pflichtspiel in Folge, stellte damit den Rekord von Cristiano Ronaldo ein. Am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Premier-League-Duell mit Aston Villa könnte Haaland eine neue Bestmarke aufstellen.
Seltenes Schmuckstück
Neben seiner Rekordserie darf sich der einstige Salzburg-Stürmer auch über einen neuen Luxus-Boliden freuen: Vor wenigen Tagen fuhr Haaland mit einem mattgrünen Lamborghini Huracan Sterrato zum Trainingsgelände seines Teams in Manchester.
Ein seltenes Schmuckstück – weltweit gibt es nur 1499 Exemplare des Autos. In 2,4 Sekunden fegt der Lamborghini mit seinen 610 PS von 0 auf 100 km/h.
