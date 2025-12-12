Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Protestaktion

Sozialwirtschaft: Auch vierte KV-Runde gescheitert

Kärnten
12.12.2025 16:00
In Wien hat die Sozialwirtschaft bereits Anfang Dezember gestreikt.
In Wien hat die Sozialwirtschaft bereits Anfang Dezember gestreikt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Nach dem Scheitern auch der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen die Beschäftigten nun an die Öffentlichkeit. 

0 Kommentare

Schon vor dem letzten Streik wurde es angekündigt:  Gemeinsam mit den Gewerkschaften GPA und vida ist für Montagabend, 16. Dezember, eine Protestaktion vor dem ÖGB-Haus in Klagenfurt angekündigt.

Hintergrund ist das letzte Angebot der Arbeitgebervertretung, das vom gesamten Verhandlungsteam einstimmig abgelehnt wurde. Vorgesehen waren Gehaltserhöhungen von 2,3 Prozent für 2026 sowie 1,7 Prozent für 2027 – aus Sicht der Gewerkschaften deutlich zu wenig. Die Verhandlungen wurden daraufhin unterbrochen.

„Wir leisten unverzichtbare Arbeit“
„Die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit in Pflege, Betreuung und sozialer Unterstützung. Dafür braucht es faire Löhne und echte Wertschätzung“, heißt es seitens der Gewerkschaften GPA und vida. Mit der öffentlichen Protestaktion soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Die Kundgebung beginnt um 18 Uhr vor dem ÖGB-Haus in der Bahnhofstraße 44.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.265 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.823 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
114.806 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Kärnten
Alle Infos im Ticker
Entwarnung! Züge auf der Koralmbahn fahren wieder
Große Protestaktion
Sozialwirtschaft: Auch vierte KV-Runde gescheitert
Fast 10 Millionen Euro
Trinkwasser für die Zukunft abgesichert
Neue Betrugsmasche
Polizei warnt vor Anrufen von falschen Ärzten
Stopp nahe der Grenze
Kärntner mit über 1400 Pyro-Gegenständen erwischt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf