Sozialwirtschaft: Auch vierte KV-Runde gescheitert

Hintergrund ist das letzte Angebot der Arbeitgebervertretung, das vom gesamten Verhandlungsteam einstimmig abgelehnt wurde. Vorgesehen waren Gehaltserhöhungen von 2,3 Prozent für 2026 sowie 1,7 Prozent für 2027 – aus Sicht der Gewerkschaften deutlich zu wenig. Die Verhandlungen wurden daraufhin unterbrochen.