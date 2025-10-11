Austria-Investoren: „Das sind unsere Forderungen!“

„Finanzierung ist fixiert!“

Anlass genug für die Investorengruppe rund um Immo-Millionär Siegfried Stieglitz und Austrias Ex-Sportchef Matthias Imhof, in die Offensive zu gehen – wie deren Sprecher Heinz Knapp erklärt: „Wir haben jetzt die Finanzierung fixiert, alles auf die Beine gestellt. Wir sind jetzt bereit – aber nur zu unseren Bedingungen!“ Die der „Krone“ erklärt wurden: