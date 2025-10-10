„Dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen“

Immerhin stellte Arnautovic seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis. Mit seinem Viererpack hält er nun bei 45 Länderspieltoren und ließ Toni Polster hinter sich. „Es freut mich für Marko. Er hat zwar im Mannschaftskreis gesagt, dass es ihm gar nicht so viel bedeutet. Heute hat man aber gesehen, dass es ihm schon ein bisschen was bedeutet, und das ist auch völlig okay“, erklärte Rangnick. „Auf der anderen Seite bin froh, dass sich das Thema erledigt hat, und sowohl er als auch wir uns wieder darauf konzentrieren können, dass es darum geht, Spiele zu gewinnen. Da ist es egal, wer die Tore macht.“