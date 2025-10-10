Laues Sehnsuchtsdrama ohne Herz- und Wellenschlag

Im Netz von vorgeschriebenen Zwängen sind Ibsens Charaktere auch hier verstrickt, in einem schattenhaften Leben gefangen, das sich kaum über Taten definiert, sondern fast ausschließlich über Gedanken, Stimmungen und Verstimmungen. Doch irgendwann holt das Verdrängte aus der Vergangenheit auch „Die Frau vom Meere“ ein, um ihr Anderssein begreiflich zu machen und aus dem tradierten Frauenbild der Zeit zu lösen.