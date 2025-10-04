Vorteilswelt
Accident eight weeks ago

Fear and hope without end for 14-year-old Lena

Nachrichten
04.10.2025 06:00
Lena and Rosa had an accident on this scooter almost two months ago.
Lena and Rosa had an accident on this scooter almost two months ago.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI)

It has been almost eight weeks since two 14-year-old friends crashed into a car on an e-scooter in Schlierbach (Upper Austria). Rosa died, Lena's future is still uncertain and there is no end to the anxiety. The aim now is to find out who was driving the scooter - this is important for the justice system, but the case could go on indefinitely.

0 Kommentare

The fear, hope and prayers continue every day. 14-year-old Lena has been in hospital for almost two months after she and her friend Rosa, who is the same age, crashed into a car on an e-scooter in Schlierbach. Her condition has still not improved in the long term, according to reports.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
