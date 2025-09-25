ÖFB-Teamchef Rangnick buhlt um 10-Millionen-Mann

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick buhlt um einen Legionär. Der 24-jährige Tomás Händel, der bisher für die Nachwuchsmannschaften Portugals auflief, hat laut portugiesischen Medien eine Einladung des ÖFB erhalten.
Wie „Desporto ao Minuto“ berichtet, hat ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl und Teamchef Ralf Rangnick den zentralen Mittelfeldspieler kontaktiert, um ihn von einem Wechsel ins rot-weiß-rote Team zu überzeugen. Auch „CNN Portugal“ griff die Meldung auf.
Der 24-Jährige wurde in Guimarães geboren und spielte bereits für die U21-Nationalmannschaft Portugals. Aufgrund seiner österreichischen Großeltern besitzt er jedoch eine Doppelstaatsbürgerschaft und damit die Möglichkeit, für das österreichische Nationalteam aufzulaufen.
Händel wechselte Anfang September für 3,1 Millionen Euro von Vitória Guimarães zu Roter Stern Belgrad und ist damit der Teamkollege von Marko Arnautović. Laut „Transfermarkt.at“ besitzt Händel aktuell einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Bei Guimarães lief er insgesamt 118-mal auf, erzielte sechs Tore und gab sechs Vorlagen.
Einsatz in der Europa League
Händel stand am gestrigen Mittwoch in der Europa League bei Roter Stern gegen Celtic Glasgow von Beginn an im zentralen Mittelfeld auf dem Platz und spielte durch.
Portugals A-Team ebenfalls an Händel dran
Laut Bericht befindet sich Händel noch in der Entscheidungsphase. Portugals Teamchef Roberto Martínez hatte im Vorjahr bestätigt, dass der Linksfuß auch auf der Beobachtungsliste des portugiesischen A-Teams steht. Damit könnte sich ein regelrechter Länderkampf um das Mittelfeldtalent entwickeln. Der ÖFB hofft jedenfalls, den Roter-Stern-Legionär bald gemeinsam mit Arnautović im rot-weiß-roten Dress auflaufen zu sehen.
