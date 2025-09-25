ÖFB-Teamchef Rangnick buhlt um 10-Millionen-Mann

Portugals A-Team ebenfalls an Händel dran

Laut Bericht befindet sich Händel noch in der Entscheidungsphase. Portugals Teamchef Roberto Martínez hatte im Vorjahr bestätigt, dass der Linksfuß auch auf der Beobachtungsliste des portugiesischen A-Teams steht. Damit könnte sich ein regelrechter Länderkampf um das Mittelfeldtalent entwickeln. Der ÖFB hofft jedenfalls, den Roter-Stern-Legionär bald gemeinsam mit Arnautović im rot-weiß-roten Dress auflaufen zu sehen.