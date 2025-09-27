Banden, Clans, Gewalt: Was ist los mit der Jugend?

Von Schüssen in einem Park bis hin zu brutalen Angriffen und Belästigungen – die genannten Vorwürfe werfen ernste Fragen über die Sicherheit und das Zusammenleben in Döbling auf. Auch die auffällige Diskrepanz zwischen dem Anteil der nicht-österreichischen Bevölkerung und ihrem Anteil an den jugendlichen Tatverdächtigen sorgt für Diskussionen. Doch nicht nur in Wien gibt es Probleme, in ganz Österreich gab es einen drastischen Anstieg an Straftaten, die von Jugendlichen verübt wurden.