Banden, Clans, Gewalt: Was ist los mit der Jugend?

Die Berichte über den kriminellen Jugendclan, der den Wiener Nobelbezirk Döbling terrorisiert, schlagen hohe Wellen. Aktuelle Zahlen zur Jugendkriminalität in diesem Bezirk, offengelegt nach einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ, heizen die Debatte weiter an. Trotz Bemühungen des Bezirks fordern manche politische Kräfte drastische Maßnahmen und konsequente Abschiebungen.
Von Schüssen in einem Park bis hin zu brutalen Angriffen und Belästigungen – die genannten Vorwürfe werfen ernste Fragen über die Sicherheit und das Zusammenleben in Döbling auf. Auch die auffällige Diskrepanz zwischen dem Anteil der nicht-österreichischen Bevölkerung und ihrem Anteil an den jugendlichen Tatverdächtigen sorgt für Diskussionen. Doch nicht nur in Wien gibt es Probleme, in ganz Österreich gab es einen drastischen Anstieg an Straftaten, die von Jugendlichen verübt wurden.
Wir möchten von unseren Lesern wissen: Wie nehmen Sie die Situation wahr?
Haben Sie in Ihrem Umfeld persönliche Erfahrungen mit Jugendkriminalität oder besorgniserregendem Verhalten von Jugendlichen gemacht? Halten Sie die Forderungen nach härteren Maßnahmen (z.B. SOKO, mehr Polizei, Abschiebung) für gerechtfertigt und notwendig oder sind die Reaktionen überzogen? Glauben Sie, dass bestehende Maßnahmen wie die Aufstockung der Sozialarbeit ausreichend sind, um das Problem in den Griff zu bekommen? Wie sollte die Politik generell auf die steigende Jugendkriminalität reagieren?
Wir sind gespannt auf Ihre Perspektiven, egal ob Sie in Döbling wohnen oder die Debatte aus der Ferne betrachten. Teilen Sie Ihre Meinungen und Vorschläge mit uns!
