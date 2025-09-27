Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Banden, Clans, Gewalt: Was ist los mit der Jugend?

Community
27.09.2025 11:39
Jugendbanden sorgen für Unsicherheit
Jugendbanden sorgen für Unsicherheit(Bild: Screenshot/Anrainervideo)

Die Berichte über den kriminellen Jugendclan, der den Wiener Nobelbezirk Döbling terrorisiert, schlagen hohe Wellen. Aktuelle Zahlen zur Jugendkriminalität in diesem Bezirk, offengelegt nach einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ, heizen die Debatte weiter an. Trotz Bemühungen des Bezirks fordern manche politische Kräfte drastische Maßnahmen und konsequente Abschiebungen.

0 Kommentare

Von Schüssen in einem Park bis hin zu brutalen Angriffen und Belästigungen – die genannten Vorwürfe werfen ernste Fragen über die Sicherheit und das Zusammenleben in Döbling auf. Auch die auffällige Diskrepanz zwischen dem Anteil der nicht-österreichischen Bevölkerung und ihrem Anteil an den jugendlichen Tatverdächtigen sorgt für Diskussionen. Doch nicht nur in Wien gibt es Probleme, in ganz Österreich gab es einen drastischen Anstieg an Straftaten, die von Jugendlichen verübt wurden.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Wir möchten von unseren Lesern wissen: Wie nehmen Sie die Situation wahr?

Haben Sie in Ihrem Umfeld persönliche Erfahrungen mit Jugendkriminalität oder besorgniserregendem Verhalten von Jugendlichen gemacht? Halten Sie die Forderungen nach härteren Maßnahmen (z.B. SOKO, mehr Polizei, Abschiebung) für gerechtfertigt und notwendig oder sind die Reaktionen überzogen? Glauben Sie, dass bestehende Maßnahmen wie die Aufstockung der Sozialarbeit ausreichend sind, um das Problem in den Griff zu bekommen? Wie sollte die Politik generell auf die steigende Jugendkriminalität reagieren?

Wir sind gespannt auf Ihre Perspektiven, egal ob Sie in Döbling wohnen oder die Debatte aus der Ferne betrachten. Teilen Sie Ihre Meinungen und Vorschläge mit uns!

Porträt von Thomas Brauner
Thomas Brauner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Samstag
Bewegung für mehr Energie, weniger Herbstmüdigkeit
Adabei Primetime
Sexy Fotos, schräge Looks und etwas Steirer-Charme
TV-Show-Aufzeichnung
Aufsteirern backstage: Volkskultur mit VIP-Glamour
Folge von Freitag
Bewegen wir uns und bleiben fit – mit Philipp!
„Krone“-Lunch in Wien
Medienwelt im Wandel: Experten sprechen Klartext
Mehr Forum
Forum
Billa-Pickerl: Der Überklebenswille zählt (doch)
Forum
Welcher Star ist für Sie unersetzlich?
Frage der Woche
Befürchten Sie, dass Bargeld abgeschafft wird?
Forum
Verbrenner-Aus: EU gegen den Willen der Bürger?
Forum
Zu dick: Wie begeistern wir Kinder für Bewegung?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
118.951 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
105.092 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
103.227 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3197 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1374 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1290 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Community
„Krone“-Leserecho
Lobautunnel: „Super gemacht, Frau Gewessler!“
Forenecho
Pensionsalter: „Zukunft schaut nicht rosig aus“
Leseraktion
Wir suchen Ihre besten Herbstfotos!
„Krone“-Leserecho
Kommunismus, Show und Milchmädchenrechnung
Forenecho
Kimmel Show abgesetzt: „Was darf man noch sagen?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf