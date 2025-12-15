Vorteilswelt
Feuerwehr lädt ein

Warum Christbaumtauchen gelebte Tradition ist

Kärnten
15.12.2025 10:31
Christbaumtauchen in der Gemeinde Köttmannsdorf
Christbaumtauchen in der Gemeinde Köttmannsdorf(Bild: Dieter Arbeiter)

Alle Jahre wieder werden Christbäume in Kärntens Gewässern versenkt. Warum das Tradition hat, erklären Einsatzkräfte aus der Gemeinde Köttmannsdorf. 

Als Einstimmung auf den vierten Adventsonntag findet am kommenden Samstag, um 18 Uhr, das alljährliche Christbaumversenken statt. Und zwar  im Hollenburger Hafen in der Marktgemeinde Köttmanndorf, das von den Feuerwehr-Tauchgruppen des Bezirkes Klagenfurt-Land schon seit vielen Jahren organisiert wird.

Christbaumversenken als gelebte Tradition
„Im Gedenken an die im Wasser Verunfallten sowie als Dankeschön, dass bei den Einsätzen alles gut verkaufen ist, wird ein beleuchteter Christbaum von Einsatztauchern des Bezirkes Klagenfurt-Land mit einem Zeremoniell in der Drau versenkt“, erklärten die Einsatzkräfte, die zu dieser traditionellen Veranstaltung laden. 

Auch eine christliche Andachtsfeier bei Lagerfeuerromantik inklusive der Christbaumsegnung begleitet von Pfarrer Ulrich Kogler aus Maria Rain wird stattfinden. Im Anschluss ist eine Agape bei Tee, Glühwein und Keksen mit der Möglichkeit einer Spendengabe für soziale Zwecke vorgesehen.

