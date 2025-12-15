Warum Christbaumtauchen gelebte Tradition ist

Christbaumversenken als gelebte Tradition

„Im Gedenken an die im Wasser Verunfallten sowie als Dankeschön, dass bei den Einsätzen alles gut verkaufen ist, wird ein beleuchteter Christbaum von Einsatztauchern des Bezirkes Klagenfurt-Land mit einem Zeremoniell in der Drau versenkt“, erklärten die Einsatzkräfte, die zu dieser traditionellen Veranstaltung laden.