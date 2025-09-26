“When I saw the mother, it was over”

35 years apart, now united: two Styrian women who were switched as babies in October 1990 at Graz University Hospital have finally found each other! A DNA test brought certainty after years of hope and fear. For the first time, both families tell the "Krone" their incredible story - of cautious attempts to get to know each other, the tears, the laughter and the incredible realization that their counterpart had been living in the neighbouring village the whole time.