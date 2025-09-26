Mixed up at birth
“When I saw the mother, it was over”
35 years apart, now united: two Styrian women who were switched as babies in October 1990 at Graz University Hospital have finally found each other! A DNA test brought certainty after years of hope and fear. For the first time, both families tell the "Krone" their incredible story - of cautious attempts to get to know each other, the tears, the laughter and the incredible realization that their counterpart had been living in the neighbouring village the whole time.
Thursday afternoon, 1.50 pm. Doris Grünwald, a 35-year-old employee from Eastern Styria, has been restless for days. She is waiting for a result that could change her whole life. The cell phone rings, the longed-for call has arrived. And with it the DNA result, which means both shock and joy for two Styrian families. But first things first...
