Führerscheinneuling (20) flüchtete vor Polizei

In der Nacht auf Samstag kam es in Klagenfurt zu einer riskanten Verfolgungsjagd, die erst nach einem heftigen Crash mit einer Betonleitwand endete.
Gegen 00.30 Uhr führte eine Streife der Autobahnpolizei Klagenfurt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Ein Pkw-Lenker missachtete dabei die eindeutigen Anhaltezeichen der Beamten und ergriff mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Flucht.
Die Polizisten nahmen sofort die Nachfahrt auf. „Als der Fahrer versuchte, nach links auf einen Waldweg abzubiegen, übersah er eine Betonleitwand und krachte frontal hinein“, schildern die Beamten. Der Wagen wurde dabei total beschädigt.
Positiver Alkoholtest
Wie sich herausstellte, saß ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Villach-Land am Steuer. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Zwei weitere junge Männer befanden sich im Fahrzeug, verletzt wurde zum Glück niemand.
Dem Lenker wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
