Nach Sinner-Eklat! Skandal-Rapper rudert zurück

SVP hatte Rapper scharf kritisiert

„Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler“, hieß es im Song Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. Die Zeilen über Sinner sind aus einem neuen Lied, das der Rapper diese Woche auszugsweise im Voraus im Internet veröffentlichte. Daraufhin gab es zahlreiche negative Kommentare.