Nach Sinner-Eklat! Skandal-Rapper rudert zurück

Der italienische Skandal-Rapper Fedez (35) hat sich für seine Verhöhnung des Tennisstars Jannik Sinner wegen dessen deutschen Akzents entschuldigt. „Ich habe einen neuen Song geschrieben, aber es ist ein riesiges Durcheinander entstanden. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür“, sagte der Musiker bei einem Konzert in Mailand.
„Es ist ein Lied, in dem ich verschiedene Konzepte überspitzen wollte. Ich habe es nicht geschafft, mich verständlich auszudrücken – das Einzige, was ich tun kann, ist, mich zu entschuldigen“, betonte Fedez.
SVP hatte Rapper scharf kritisiert
„Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler“, hieß es im Song Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. Die Zeilen über Sinner sind aus einem neuen Lied, das der Rapper diese Woche auszugsweise im Voraus im Internet veröffentlichte. Daraufhin gab es zahlreiche negative Kommentare.
Die Südtiroler Volkspartei (SVP) kritisierte den Rapper scharf. Unvermeidlich gab es auch Vergleiche zwischen dem sportlichen Talent des Weltranglistenzweiten im Tennis und dem musikalischen Können des Rappers – zum Nachteil von Fedez. Sinner selber hatte auf den Song nicht reagiert.
Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, ist wegen seiner Provokationen bereits seit längerer Zeit bekannt. Im vergangenen Jahr hatte er sich von der bekannten Modeinfluencerin Chiara Ferragni getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Die beiden bildeten einige Jahre lang ein beliebtes Promi-Paar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.