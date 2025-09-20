Vorteilswelt
„Akzent wie Hitler“

Nach Sinner-Eklat! Skandal-Rapper rudert zurück

Tennis
20.09.2025 11:07
Der italienische Skandal-Rapper Fedez (35) hat sich für seine Verhöhnung des Tennisstars Jannik ...
Der italienische Skandal-Rapper Fedez (35) hat sich für seine Verhöhnung des Tennisstars Jannik Sinner wegen dessen deutschen Akzents entschuldigt.(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Der italienische Skandal-Rapper Fedez (35) hat sich für seine Verhöhnung des Tennisstars Jannik Sinner wegen dessen deutschen Akzents entschuldigt. „Ich habe einen neuen Song geschrieben, aber es ist ein riesiges Durcheinander entstanden. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür“, sagte der Musiker bei einem Konzert in Mailand.

0 Kommentare

„Es ist ein Lied, in dem ich verschiedene Konzepte überspitzen wollte. Ich habe es nicht geschafft, mich verständlich auszudrücken – das Einzige, was ich tun kann, ist, mich zu entschuldigen“, betonte Fedez.

SVP hatte Rapper scharf kritisiert
„Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler“, hieß es im Song Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. Die Zeilen über Sinner sind aus einem neuen Lied, das der Rapper diese Woche auszugsweise im Voraus im Internet veröffentlichte. Daraufhin gab es zahlreiche negative Kommentare.

Fedez
Fedez(Bild: AP/Luca Bruno)

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) kritisierte den Rapper scharf. Unvermeidlich gab es auch Vergleiche zwischen dem sportlichen Talent des Weltranglistenzweiten im Tennis und dem musikalischen Können des Rappers – zum Nachteil von Fedez. Sinner selber hatte auf den Song nicht reagiert.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner
„Hitler-Akzent“
Rapper sorgt mit Sinner-Songtext für Empörung
16.09.2025

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, ist wegen seiner Provokationen bereits seit längerer Zeit bekannt. Im vergangenen Jahr hatte er sich von der bekannten Modeinfluencerin Chiara Ferragni getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Die beiden bildeten einige Jahre lang ein beliebtes Promi-Paar.

