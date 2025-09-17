Thema Hallenbad: Nervosität nach „Krone-Meter“

Vor der heutigen Klagenfurter Gemeinderatssitzung wollten wir von Ihnen im „Krone-Meter“ wissen, wie Sie zum Bau des Hallenbades in der Landeshauptstadt stehen. Das Ergebnis ist deutlich knapp (wir berichteten). Das sorgt im Rathaus für Nervosität. Sogar von „künstlich initiierten Negativmeldungen“ ist die Rede.