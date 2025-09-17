Thema Hallenbad: Nervosität nach „Krone-Meter“

Das erste Zwischenergebnis zum umstrittenen Thema Hallenbad sorgte vor der heutigen Gemeinratssitzung in Klagenfurt für Unmut in der Politik.
Vor der heutigen Klagenfurter Gemeinderatssitzung wollten wir von Ihnen im „Krone-Meter“ wissen, wie Sie zum Bau des Hallenbades in der Landeshauptstadt stehen. Das Ergebnis ist deutlich knapp (wir berichteten). Das sorgt im Rathaus für Nervosität. Sogar von „künstlich initiierten Negativmeldungen“ ist die Rede.
Geschätzte Leserinnen und Leser, wir möchten uns bei Ihnen noch einmal recht herzlich für Ihre Meinung bedanken. Diese zeigt auch, dass Sie Ihre Chance auf eine Mitgestaltung der Kärntner Politik wahrgenommen haben und Sie sich zu den brennendsten Themen in Kärnten Gedanken machen.
Sie sind interessiert an Ihrem Umfeld? Sie wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder unbeschwert unser schönes Land erleben können? Dann reden Sie vor Ort mit – direkt in Kärnten.
