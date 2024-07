Gefühlsausbruch bei IS-Anhänger Lorenz K.

Schon am ersten Verhandlungstag Ende April gibt Lorenz K. zu: „Der IS war für mich wie eine Antwort. Das war das Einzige in meinem Leben, das ich je gelernt habe. Da kannte ich mich aus. Der IS war meine Welt. Er war für mich der Befreier allen Übels. Er war das notwendige Übel.“ Er sei aber nie davon ausgegangen, dass jemand auf sein Geheiß einen Anschlag begehen würde.