„Der Karlsruher SC ist meine zweite Heimat!“

Cristiano Ronaldo ist am 10. Juli 2018 von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt, Frankreich ist am 10. Juli 2018 ins Finale der Fußball-WM eingezogen und LeBron James ist am 10 Juli 2018 in der NBA zum Spieler der Los Angeles Lakers geworden – abseits der großen Schlagzeilen der Sportwelt hat aber auch der junge Wiener Christoph Kobald einen Neuanfang gewagt! Ebenfalls am 10. Juli 2018 wechselte der damals 20-Jährige vom SC Wiener Neustadt aus der 2. Liga Österreichs zu Kultklub Karlsruher SC in die 3. Liga Deutschlands - und dort spielt er auch jetzt noch, aktuell in seiner 8. Saison in Folge. In Teil 1 des großen sportkrone.at-Interviews erzählt Kobald u.a. davon, dass ihm der KSC zur zweiten Heimat wurde, was den Badenern der Aufstieg in die Bundesliga bedeuten würde, wie realistisch dieser Aufstieg wäre und über einen großen Unterschied zu ÖFB-Teamstar Marcel Sabitzer!