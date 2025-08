Drogenlenker gefährdete bei Flucht Menschenleben

Verfolgungsjagd durch Gemeinden

Nach einer Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn in den Gemeindegebieten von Kramsach, Brixlegg und Reith im Alpbachtal hielt der Mann sein Fahrzeug schließlich an. Er wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Ein Alkotest verlief ebenso wie eine klinische Untersuchung auf Suchtmittel durch einen Sprengelarzt positiv.

Bei Fahrerflucht Menschenleben gefährdet

Beim oben angeführten Verkehrsunfall mit Sachschaden in Breitenbach hatte der 55-Jährige den Vorrang missachtet. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen Pkw. Bei der anschließenden Fahrerflucht gefährdete der Mann mehrere Motorradfahrer, wodurch in der Folge zwei Motorräder kollidierten.

Glücklicherweise entstand bei den Unfällen nur Sachschaden.

Der Mann wird wegen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr bei Staatsanwaltschaft Innsbruck und Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.