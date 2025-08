Streit auf Parkplatz eskaliert: Mann (74) verletzt

Tatverdächtiger ausgeforscht

„Aufgrund von Zeugenaussagen und eines vorhanden Lichtbildes konnte ein 48-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht werden“, so die Exekutive am Freitag. Nach dem Abschluss weiterer Ermittlungen erfolgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.