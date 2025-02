Gold-Haaser: Bald einer für den Gesamtweltcup?

Kein Schaden ohne Nutzen

Wäre die Kreuzbandüberdehnung am 14. Dezember 2024 in Val d‘Isere nicht passiert, wäre er in diesem Winter wohl regelmäßig in der Abfahrt gestartet. Dass exakt zwei Monate später der 14. Februar Gold bringen wird, damit hatte Haaser selbst nicht gerechnet. „Man geht in jedes Rennen, um zu gewinnen. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich heute mit der Goldmedaille heimspaziere. Ich habe gewusst, wenn ich zwei Läufe so hinbringe, wie ich es draufhabe, kann schon was Brauchbares rausschauen.“