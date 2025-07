Sonntag greift Österreich nach einer EM-Medaille!

Die EM begann mit einem Dämpfer

Dabei begann die Endrunde in Montenegro mit einem Dämpfer. Zum Auftakt musste man sich in der Handball-Hochburg Podgorica den Kroatinnen mit 21:29 geschlagen geben. „Wir haben 24 Bälle verworfen. Wenn wir das reduzieren, ist es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir sogar die Chance auf den Sieg haben. Nun wartet die Türkei auf uns. Da gilt es den Kopf rasch umzuschalten“, hielt Teamchef Miro Barisic nichts davon, die Flinte ins Korn zu werfen.