Tierschützer bauen in Afrika Klinik für Esel

Land gekauft – schnell gehandelt

Daher hat der Verein ein Stück Land am Rande der Hauptstadt Nouakchott gekauft. Dann war sofort Eile geboten. „Es passiert in Mauretanien nämlich ganz oft, dass jemand ein Grundstück kauft, andere es aber besetzen und man dann kaum rechtliche Möglichkeiten hat, es zurückzubekommen“, so Putzgruber. Daher wurde mit einem Bürgermeister verhandelt, Baugenehmigungen eingeholt und rasch begonnen. „Jetzt gerade sind Arbeiter dabei, die Mauern aufzustellen“, so Putzgruber, der auch über Spenden zur Unterstützung des Projekts freut.