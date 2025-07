Bei Dachrenovierung: Mann stürzt von Baugerüst

Ereignet hat sich der Unfall am Stummerberg. Der 33-Jährige sei am Dach eines Hauses mit Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen, wobei an der nordseitigen Fassade ein Gerüst aufgestellt worden war. Als der Einheimische laut Polizei ein Teilstück des Dachblechs über das Gerüst hinuntertragen wollte, übersah er die Leiteröffnung.