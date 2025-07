Land soll auf Obulus der Gemeinden verzichten

Mehr als die Hälfte der weiß-grünen Kommunen geht finanziell am Zahnfleisch. Die Gemeindekassen sind gähnend leer, vielerorts regiert der Sparstift. In Bruck an der Mur etwa sperrt das Eisstadion nicht mehr auf, in Ehrenhausen an der Weinstraße denkt man sogar über die Veräußerung von Waldbesitz nach, um die laufenden Kosten zu stemmen.

Um den Gemeinden eine finanzielle Verschnaufpause zu verschaffen, fordern die Neos nun Unterstützung von der Landesregierung ein – und zwar in Form der Abschaffung der so genannten Landesumlage. Dabei handelt es sich um eine Regelung aus der Nachkriegszeit, bei der das Land im Rahmen des länderinternen Finanzausgleichs Geld aus Ertragsanteilen von den Gemeinden einbehält.