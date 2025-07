Sparstift regiert: Bruck muss Eisstadion schließen

Wie in vielen anderen steirischen Gemeinden regiert in der Bezirksstadt Bruck an der Mur ab sofort der Sparstift. Die ÖVP-FPÖ-Koalition präsentierte Maßnahmen, wie das marode Budget saniert werden kann. Gespart wird bei der Politik selbst, aber auch bei Einrichtungen: So muss das Eisstadion geschlossen werden.