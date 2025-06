Duo erbeutete bei 81-Jähriger Schmuck und Bargeld

Am Freitag gegen 15.15 Uhr verwickelte eine Frau die 81-Jährige vor deren Wohnhaus in ein Gespräch. Die Unbekannte gab an, für eine Nachbarin Informationen zur Einnahme von Medikamenten einholen zu müssen. Ganze 15 Minuten dauerte die Unterhaltung, die sich schrittweise ins Innere der Wohnung verlagerte.