Alkolenker krachte in Baustellen-Absperrung

Der 26-jährige Murtaler war am Donnerstag gegen 19.50 Uhr auf der S 36 in Richtung Klagenfurt unterwegs. Auf Höhe Kobenz dürfte er, so schreibt es die Polizei, eine Baustellenabsperrung übersehen haben, in die er frontal prallte. Eine Leitblanke samt Beleuchtung wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.