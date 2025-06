Hupf in Gatsch: Startschuss zum großen Grazathlon!

Wenn sich die Grazer Innenstadt in einen Hindernissparkour verwandelt, dann ist es wieder so weit: Der „Beat the City – Grazathlon“ geht über die Bühne. Hunderte Kids bewiesen bereits am gestrigen Freitag eindrucksvoll, wofür das Laufevent steht: Ehrgeiz, jede Menge Spaß und vor allem Teamgeist.