„Lösen wir gemeinsam das Streunerkatzen-Problem“

Streunerkatzen vermehren sich in einigen Gemeinden Niederösterreichs rasant – vor allem, wenn man der unkontrollierten Fortpflanzung nicht Einhalt gebietet. Das Land Niederösterreich versucht, mit einer Aktion gegenzusteuern. Außerdem kümmern sich viele engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter in Vereinen um das Thema – die „Krone“ berichtete. Doch nicht überall stößt das Projekt auf Verständnis, manchmal wird – bewusst oder unbewusst – weggesehen. Was zu Tierleid führt und die Probleme verstärkt.