Schwarzer Bürgermeister will grünes Fest verbieten

Schon 18 Jahre lang stellen Eltern, Jugendliche und andere Freiwillige am legendären Abenteuerspielplatz in der Wienerwaldgemeinde ein bunt-turbulent-lustiges Kinderfest auf die Beine. Mit regionalem Eis als Traditionsschleckerei. Doch heuer soll damit Schluss sein – Bürgermeister Georg Ockermüller von der ÖVP will schlicht und einfach die aus seiner Sicht „parteipolitische Veranstaltung auf öffentlichem Grund“ so nicht mehr stattfinden lassen.