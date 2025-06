ÖVP-Parteitag soll noch vor dem Sommer stattfinden

Nach dem Amoklauf in Graz ist alles irrelevant. Doch die Politik wird wieder zurück in den Alltag finden. Laut „Krone“-Infos soll der Parteitag daher am 5. Juli, also am ersten Tag der Sommerferien, nachgeholt werden. Die Landespartei bestätigt, dass dieser Termin angestrebt wird – offiziell beschlossen ist er aber noch nicht.