Verkehrsunfälle forderten drei Schwerverletzte

Crash bei Überholmanöver

Auf der L104 in der Ortschaft St. Erhard der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch wurde eine 60-jährige einheimische Motorradfahrerin bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Sie hatte nach Polizeiangaben ein Auto überholen wollen, dessen 55 Jahre alter kroatischer Lenker just in diesem Augenblick nach links in eine Hauseinfahrt abbog. „Christophorus 17“ flog die Frau ins LKH Leoben.