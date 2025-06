Ein Reichenauer Schuss vor den schwarz-grünen Bug

„Es stimmt. Es war ein Gegner auf Augenhöhe. Da hat man sehen können, was uns vielleicht noch fehlt.“ Hannes Rauch versuchte das Positive aus einem qualitativ doch schwachen Endspiel zu ziehen. „Wir wollen auch als Aufsteiger in der kommenden Westliga Meister werden – und dafür werden wir was tun müssen.“