Traum vieler junger Tiroler platzt am Bankschalter

Nur geringer Ausfall bei Privatkrediten

Eigentlich ein Affront der FMA gegen die Landeshauptleute und den Reformweg der Bundesregierung: Denn Wirtschaftsexperten machen die KIM-Verordnung für den Einbruch am Bausektor mitverantwortlich. „Die Menschen in unserem Land sind fleißig. Besonders sichtbar werden die Werte Fleiß, Zusammenhalt und der Wunsch nach Unabhängigkeit, wenn es um die eigenen vier Wände geht“, betont Mattle: „Die Ausfälle bei privaten Wohnbaukrediten in Tirol lagen in den Vorjahren unter einem Prozent.“