„Der Major wird seinen Job sicher gut machen!“

Stefan Maierhofer feiert am Samstag sein Debüt als Footballer bei den Vienna Vikings. Einige Ex-Fußballer sattelten in der Vergangenheit äußerst erfolgreich um. Graz-Kicker Leo Liptak sieht in der Vorerfahrung mit dem runden Leder einige Vorteile. Seine Giants stehen am Samstag vor einem Pflichtsieg um Ex-Teamspieler Ilsanker.