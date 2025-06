Graz: Motorradfahrer kracht frontal in Lineinbus

Am Dienstagvormittag gingen in der Landeshauptstadt große Regenmengen nieder, das sorgte für regennasse Straßen. Ebendiese wurden einem 59-jährigen Motorradfahrer am Nachmittag zum Verhängnis. Er war gegen 13.10 Uhr auf der Mariatroster Straße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Motorrad kam ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus.