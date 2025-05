Fesch! Karius und Leotta turteln auf Mallorca

Ob das auch mit einem gewissen Miron Muslic zu tun hat? Der Österreicher wurde am Samstag offiziell als neuer Schalke-Cheftrainer bestätigt. Schalke nutzt eine Ausstiegsklausel in Muslic‘ Vertrag. Dem Vernehmen nach zahlen die Gelsenkirchener eine mittlere sechsstellige Summe plus Boni. Über die genauen Modalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.