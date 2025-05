So geht es den Bewohnern in den steirischen Heimen

Eigentlich liegen zwischen 2019 und 2024 nur fünf Jahre – im Gesundheitsbereich ist es aber eine gefühlte Ewigkeit. Dazwischen gab es die Corona-Pandemie, immer größere Personalengpässe, Überlastung. 2019 hat die Kages erstmals eine Befragung unter den Bewohnern ihrer damals noch vier Landespflegezentren durchgeführt, im Herbst 2024 wurde diese wiederholt – in drei Häusern (Knittelfeld wurde an die Volkshilfe verkauft). Befragt wurden insgesamt 132 Bewohner in Mautern, Bad Radkersburg und Mürzzuschlag, das entspricht mehr als die Hälfte der befragungsfähigen Personen.