Aktzeichnen vor 40 Jahren ließ nun Funken sprühen

Getroffen haben sich Monika Morrison und Reini Buchacher einst beim Aktzeichnen. Vier Jahrzehnte später inspirieren sie sich gegenseitig – und gehen einen gemeinsamen Weg. Und zwar in die Fabriksgasse 4 in Möding. Denn zwischen der g’standenen Mürzzuschlagerin und dem Gailtaler, der trotz Jahrzehnten im Wiener Umland den Kärntner Zungenschlag nie abgelegt hat, hat’s zu Jahresbeginn gefunkt. „Man ist nie zu alt für neue Projekte, selbst wenn man über 70 ist“, sagen die bildende Künstlerin, die auf zahlreiche Erfolge in In- und Ausland verweisen kann, und der Weltrekordhalter im Schnellkarikieren unisono.