Müllerhandwerk: Drei Schwestern geben nicht auf

In Fehring, am Ufer der Raab, steht ein geschichtsträchtiges Gebäude. Es ist die Mühle der Familie Berghofer. Hier wird ein altes Handwerk aufrechterhalten, hier duftet es nach frisch gemahlenem Mehl in seiner ursprünglichsten Form. Liane Berghofer führt den Betrieb gemeinsam mit ihren beiden Schwestern in sechster Generation, ihr Sohn steht schon als Nachfolger in den Startlöchern. Und genau diese Mühle feiert heuer ihr 180-jähriges Bestehen.