Wie eine Familie das alte Müllerhandwerk erhält

In der Steiermark gibt es noch knapp 20 aktive Mühlen – und eine besonders traditionsreiche steht in Fehring. Die Berghofer-Mühle wird von drei Schwestern geführt, die das historische Handwerk lebendig halten wollen. Zum 180-jährigen Jubiläum stattete die „Krone“ dem Haus an der Raab einen Besuch ab.