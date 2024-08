Von einem Steirer, der in der Fleischerei aufwuchs

Mittlerweile arbeitet der Familienbetrieb mit 30 Mitarbeitern an drei Standorten: Zerlegung, Verarbeitung und Veredelung finden nach wie vor in Oberbuch statt – in Fürstenfeld wird geschlachtet. „Und wir haben eine Filiale in Wien am Graben eröffnet – mit einem italienischen Konzept“, freut sich Zotter. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Eine nächste Unternehmenserweiterung ist bereits geplant.