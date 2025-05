„Kapitel abgeschlossen“: Ronaldo deutet Wechsel an

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat kürzlich in Aussicht gestellt, dass der Superstar bei der Klub-WM in diesem Sommer dabei sein könnte. Die vom Fußball-Weltverband modifizierte Sommer-Transferperiode mache dies theoretisch möglich, sagte Infantino. „Es gibt Gespräche mit einigen Vereinen. Wenn also ein Verein das beobachtet und Interesse hat, Ronaldo für die Klub-Weltmeisterschaft zu verpflichten, wer weiß. Es sind noch ein paar Wochen, es wird spannend“, sagte der Schweizer laut Nachrichtenagentur AP dem Online-Streamer IShowSpeed, dessen YouTube-Kanal mehr als 39 Millionen Abonnenten hat.